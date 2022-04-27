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Главная » Мир » Политика
16:28 05 Мая 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Решили оставить прошлое позади: Зеленский поговорил со Штайнмайером и пригласил его и Шольца в Киев

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером.

Зеленский поговорил со Штайнмайером

Об этом сообщил замредактора Bild Пауль Ронцхаймер в Twitter.

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«Стороны договорились оставить прошлое позади, чтобы сосредоточиться на будущем сотрудничестве», – написал он.

Позже Ронцхаймер также сообщил со ссылкой на Офис Штайнмайера, что президента Германии и канцлера Олафа Шольца Зеленский пригласил в Киев.

Ранее украинский президент отказался встречаться со Штайнмайером из-за его «пророссийской» позиции в прошлом.

Канцлер Германии Шольц на днях сказал, что отказ от встречи со Штайнмайером, «это проблема», поскольку президент представляет всю Германию/

Тэги: Владимир Зеленский, Франк-Вальтер Штайнмайер
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