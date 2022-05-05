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Главная » Украина » Экономика
16:50 05 Мая 2022 Просмотров 48   КомментариевКомментарии

Предприниматели смогут получить дважды по 6500 грн: какие условия и как оформить

Украинские предприниматели получат 6500 грн за трудоустройство внутренне перемещенных лиц, услугу можно оформить на портале “Дiя”.

Федоров анонсировал новую услугу для предпринимателей

Об этом сообщил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

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“Многие остались без работы и дома и вынужденно переехали в другие области Украины. Теперь, когда нанимаете на работу украинца, получившего справку ВПЛ, вы можете получить денежную компенсацию 6500 гривен за первый и второй месяц работы человека”, – сообщил министр.

Как получить компенсацию?

  • Заполните заявку на портале “Дiя

  • Подпишите КЭПом (Квалифицированной электронной подписью – Ред.). Заявление будет отправлено в Государственный центр занятости

Выплаты можно оформить через портал Дiя

Выплаты можно оформить через портал Дiя

Критерии, по которым начисляется компенсация предпринимателю:

  • Трудоустроили ВПЛ после 24.02.22, при условии, что переселенец получил справку тоже после 24 февраля.

  • Выплачивали им зарплату не меньше минимальной.

  • Уплачивали единый взнос на общеобязательное социальное страхование.

  • Подавали налоговую отчетность за 4 квартал 2021 г.

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