Предприниматели смогут получить дважды по 6500 грн: какие условия и как оформить
Украинские предприниматели получат 6500 грн за трудоустройство внутренне перемещенных лиц, услугу можно оформить на портале “Дiя”.
Об этом сообщил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
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“Многие остались без работы и дома и вынужденно переехали в другие области Украины. Теперь, когда нанимаете на работу украинца, получившего справку ВПЛ, вы можете получить денежную компенсацию 6500 гривен за первый и второй месяц работы человека”, – сообщил министр.
Как получить компенсацию?
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Заполните заявку на портале “Дiя”
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Подпишите КЭПом (Квалифицированной электронной подписью – Ред.). Заявление будет отправлено в Государственный центр занятости
Критерии, по которым начисляется компенсация предпринимателю:
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Трудоустроили ВПЛ после 24.02.22, при условии, что переселенец получил справку тоже после 24 февраля.
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Выплачивали им зарплату не меньше минимальной.
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Уплачивали единый взнос на общеобязательное социальное страхование.
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Подавали налоговую отчетность за 4 квартал 2021 г.