Предприниматели смогут получить дважды по 6500 грн: какие условия и как оформить

Украинские предприниматели получат 6500 грн за трудоустройство внутренне перемещенных лиц, услугу можно оформить на портале “Дiя”.

Федоров анонсировал новую услугу для предпринимателей



Об этом сообщил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

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“Многие остались без работы и дома и вынужденно переехали в другие области Украины. Теперь, когда нанимаете на работу украинца, получившего справку ВПЛ, вы можете получить денежную компенсацию 6500 гривен за первый и второй месяц работы человека”, – сообщил министр.

Как получить компенсацию?

Заполните заявку на портале “Дiя”

Подпишите КЭПом (Квалифицированной электронной подписью – Ред.). Заявление будет отправлено в Государственный центр занятости

Критерии, по которым начисляется компенсация предпринимателю: