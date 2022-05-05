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Главная » Мир » Политика
22:34 05 Мая 2022 Просмотров 65   КомментариевКомментарии

Израиль сообщает, что Путин извинился за Лаврова

Кремль молчит об извинениях с российской стороны.

Президент РФ подчеркнул дружеское отношение России к Израилю.

Сегодня, 5 мая, в ходе телефонного разговора с Нафтали Беннетом Путин, якобы извинился за высказывания главы МИД РФ Сергея Лаврова, которые в Израиле посчитали антисемитскими. Беннет «принял извинения и поблагодарил Путина за прояснение позиции по поводу еврейского народа и памяти Холокоста», сообщила канцелярия премьер-министра Израиля.

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В сообщении Кремля по итогам переговоров ничего не говорится об извинениях со стороны российского президента. В нем лишь отмечается, что президент РФ подчеркнул дружеское отношение России к Израилю.

По данным канцелярии Беннета, в ходе переговоров также обсуждалась война в Украине: Беннет попросил Путина «рассмотреть различные варианты для эвакуации людей с завода «Азовсталь» в Мариуполе», и российский президент «пообещал разрешить эвакуацию гражданских, в том числе раненых, через гумкоридоры ООН и Красного Креста».

Ранее Власти писали, что Лавров сравнил Зеленского с Гитлером и обвинил евреев в антисемитизме.

Тэги: Нафтали Беннет
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