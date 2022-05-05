Украина потопила “Москву” благодаря разведданным США, – NYT

Соединенные Штаты предоставили разведданные, которые помогли украинским силам обнаружить и нанести удар по флагману российского Черноморского флота крейсеру “Москва”.

Разведка США подтвердила украинским военным местоположение крейсера



Об этом сообщило NYT со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

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Издание отметило, что помощь в наведении на цель, которая в конечном итоге способствовала затоплению флагмана «Москва», является частью продолжающихся секретных усилий администрации Байдена по предоставлению Украине разведданных о поле боя в режиме реального времени.

Эти разведданные также включают информацию об ожидаемых передвижениях российских войск.

Администрация стремилась сохранить в секрете боевую и морскую разведку, которой она делится с украинцами, опасаясь, что это будет воспринято как эскалация и спровоцирует президента России Владимира Путина на более широкую войну.

Два высокопоставленных американских чиновника заявили, что Украина уже самостоятельно получила данные о наведении «Москвы», а США предоставили только подтверждение. Но другие официальные лица заявили, что американская разведка сыграла решающую роль в потоплении корабля Украиной.

О помощи американской разведки в нанесении удара по «Москве» ранее сообщал NBC News.

13 апреля украинские силы на земле выпустили две ракеты «Нептун», поразив «Москву» и вызвав пожар, который в конечном итоге привел к потоплению военного корабля.

Сразу после удара представители администрации Байдена скрупулезно хранили молчание, отказываясь подтвердить даже факт нанесения удара по «Москве». Но в последние дни американские официальные лица подтвердили, что данные о целеуказании из источников американской разведки были предоставлены Украине за несколько часов до запуска ракет «Нептун».

Россия отрицает, что украинские ракеты сыграли какую-либо роль в гибели «Москвы», утверждая, что пожар на борту вызвал взрыв боеприпасов, который обрек корабль на гибель.

Независимые российские новостные агентства, базирующиеся за пределами страны, сообщили, что около 40 человек погибли и еще 100 получили ранения, когда военный корабль был поврежден и затонул.

Американский чиновник сообщил изданию, что украинцы спрашивали американцев о корабле, плывущем в Черном море к югу от Одессы. Соединенные Штаты идентифицировали его как «Москву» и подтвердили его местонахождение. Затем украинцы нацелились на корабль. Украинцы нанесли удар без ведома США. Чиновник подчеркнул, что Соединенные Штаты предоставили подтверждение украинским военным, но другие официальные лица заявили, что нет уверенности, что Украина могла поразить корабль без помощи США.