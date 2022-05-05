НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
06:57 06 Мая 2022 Просмотров 17   КомментариевКомментарии

Буш назвал Зеленского Черчиллем нашего времени

Экс-президент США Джордж Буш назвал президента Украины Владимира Зеленского «Уинстоном Черчиллем нашего времени».

Буш и Зеленский пообщались в режиме видеоконференции

После онлайн-общения с главой украинского государства Буш поделился впечатлениями в Instagram.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

«Я имел честь поговорить несколько минут с президентом Зеленским – Уинстоном Черчиллем нашего времени – сегодня утром. Я поблагодарил президента за его лидерство, его пример и его преданность свободе, и я поприветствовал мужество украинского народа. Президент Зеленский заверил меня, что они  не пошатнутся в своей борьбе против путинского варварства и бандитизма”, – написал экс-президент США..

Он также отметил, что американцы вдохновляются силой духа и стойкостью украинце, а также продолжат поддерживать их стремление защитить свою свободу.

В свою очередь Зеленский подчеркнул, что Украина ощущает настоящую помощь и искреннюю поддержку со стороны Соединенных Штатов.

Об этом сообщили в Офисе президента.

«Американцы откровенные, открытые люди, и я чувствую это. У нас общие ценности. Я чувствую, что это – от сердца», – сказал глава государства.

Также глава государства пригласил 43-го Президента США посетить Украину в удобное для него время.

Тэги: Владимир Зеленский, Джордж Буш
Loading...

Новости по теме

ТОР
05.05.2022 16:28
Решили оставить прошлое позади: Зеленский поговорил со Штайнмайером и пригласил его и Шольца в Киев
ТОР
27.04.2022 06:48
Все знаем и не боимся: Зеленский прокомментировал ситуацию в Приднестровье
ТОР
17.04.2022 18:03
Общество не хочет переговоров: Зеленский высказался о шансах договориться с РФ
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Все, мужики, прекращайте: Лукашенко рассказал, как Байден может остановить войну в Украине

15:13 Мир

Киевский сценарий: ВСУ пытаются взять в котел изюмскую группировку врага

14:37 Украина

Уже пытаются ломать: Польша построила первые 50 км стены на границе с Беларусью. Видео

13:19 Мир

Задержание Шария в Испании: сеть взорвалась мемами и фотожабами

12:43 Мир

Оккупанты объяснили, почему отключат Instagram и Facebook в Херсонской области

09:48 Украина

Российские военные 38-й ОМБр отказались продолжать войну в Украине

07:33 Украина

Россия нанесла удар по центру Днепра

20:30 Украина

Запущен обратный отсчет до падения Крымского моста: россиян просят срочно покинуть полуостров

18:17 Мир

Под Запорожьем бойцы ВСУ навели ужас на оккупантов-мародеров с помощью дронов-убийц

16:51 Украина

Россия продолжает гореть: мощный пожар вспыхнул в Дзержинске под Нижним Новгородом

12:33 Мир

ВСУ красиво уничтожили вражескую колонну под Изюмом: Ермак показал видео

10:49 Украина

Новости | NetGameSlots.com