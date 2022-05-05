Буш назвал Зеленского Черчиллем нашего времени

Экс-президент США Джордж Буш назвал президента Украины Владимира Зеленского «Уинстоном Черчиллем нашего времени».

Буш и Зеленский пообщались в режиме видеоконференции



После онлайн-общения с главой украинского государства Буш поделился впечатлениями в Instagram.

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«Я имел честь поговорить несколько минут с президентом Зеленским – Уинстоном Черчиллем нашего времени – сегодня утром. Я поблагодарил президента за его лидерство, его пример и его преданность свободе, и я поприветствовал мужество украинского народа. Президент Зеленский заверил меня, что они не пошатнутся в своей борьбе против путинского варварства и бандитизма”, – написал экс-президент США..

Он также отметил, что американцы вдохновляются силой духа и стойкостью украинце, а также продолжат поддерживать их стремление защитить свою свободу.

В свою очередь Зеленский подчеркнул, что Украина ощущает настоящую помощь и искреннюю поддержку со стороны Соединенных Штатов.

Об этом сообщили в Офисе президента.

«Американцы откровенные, открытые люди, и я чувствую это. У нас общие ценности. Я чувствую, что это – от сердца», – сказал глава государства.

Также глава государства пригласил 43-го Президента США посетить Украину в удобное для него время.

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