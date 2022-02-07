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07:19 06 Мая 2022 Просмотров 417   КомментариевКомментарии

Чехия нашла замену российской нефти

Трубопровод TAL, который проходит из итальянского Триеста, избавит Чехию от импорта нефти из России.

Петр Фиала объявил о готовности Чехии поддержать эмбарго на российскую нефть

Как сообщило  Novinky.cz об этом в Берлине заявил журналистам премьер-министр Чехии Петр Фиала после общения со своим немецким коллегой Олафом Шольцем.

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«Очень важно, если мы хотим объявить эмбарго, чтобы у нас была гарантия того, что гражданам и компаниям будет достаточно нефти», – сказал он.

Евросоюз сейчас рассматривает запрет на импорт российской нефти в рамках шестого пакета санкций. Однако для Чешской Республики это было бы проблематично из-за ее зависимости.

Премьер-министр заявил в среду, что хотел бы, чтобы Чехия отложила российское нефтяное эмбарго на два-три года. Тем не менее, Фиала уточнил, что трубопровод TAL может решить эту проблему.

«Увеличение пропускной способности трубопровода является ключом к снижению зависимости от российской нефти», — отметил он.

В Берлине Фиала обсуждал это с премьер-министром Германии Шольцем.

«TAL решит наши проблемы. Это тоже самый простой вариант, потому что нам не нужно строить никаких дополнительных линий, этого было бы достаточно для расширения мощностей. Однако это требует готовности стран, участвующих в трубопроводе TAL, то есть Италии, Австрии и Германии, соответственно Баварии, увеличить пропускную способность», – сказал он.

Фиала также назвал Германию ключевым стратегическим партнером, с которым Чешская Республика имеет политические, экономические и межличностные отношения.

Тэги: Чехия
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