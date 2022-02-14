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08:07 06 Мая 2022 Просмотров 210   КомментариевКомментарии

В Киеве масштабный пожар на Чапаевке. Видео

В пятницу, 6 мая, около 05:00 произошло возгорание в гостинице «Влада», которая находится вблизи авторынка на Чапаевке.

Пожар возник около 05:00 утра

Об этом сообщил “Киев оперативный”. Площадь пожара очень большая.

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В небо поднимается огромный столб дыма, который виден издалека. Именно он послужил поводом для некоторой паники из-за возможного вражеского прилета.

Но в информации о пожаре подчеркнуто, что причина пожара- точно не прилет.

Информация о потерпевших и причинах возникновения пожара уточняется.

На месте работают спасатели ГСЧС.

Тэги: Киев, пожар
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