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08:07 06 Мая 2022 210 Комментарии
В Киеве масштабный пожар на Чапаевке. Видео
В пятницу, 6 мая, около 05:00 произошло возгорание в гостинице «Влада», которая находится вблизи авторынка на Чапаевке.
Пожар возник около 05:00 утра
Об этом сообщил “Киев оперативный”. Площадь пожара очень большая.
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В небо поднимается огромный столб дыма, который виден издалека. Именно он послужил поводом для некоторой паники из-за возможного вражеского прилета.
Но в информации о пожаре подчеркнуто, что причина пожара- точно не прилет.
Информация о потерпевших и причинах возникновения пожара уточняется.
На месте работают спасатели ГСЧС.
Тэги: Киев, пожар
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