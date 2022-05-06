В Пентагоне назвали количество российских войск, штурмующих “Азовсталь”

После отвода основной части войск в Мариуполе осталось примерно две батальонные тактические группы армии РФ, которым противостоят украинские защитники на “Азовстали”.

Россияне продолжают обстрелы и бомбардировки "Азовстали" в Мариуполе



Об этом заявил спикер Пентагона Джон Кирби.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Он уточнил, что остальные российские войска, которые были сосредоточены в этом регионе, ушли в северном направлении от Мариуполя.

Также представитель Пентагона подтвердил, что россияне продолжают обстреливать и бомбить “Азовсталь”, чтобы сломить сопротивление украинских защитников.