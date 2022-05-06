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09:04 06 Мая 2022 Просмотров 183   КомментариевКомментарии

В Пентагоне назвали количество российских войск, штурмующих “Азовсталь”

После отвода основной части войск в Мариуполе осталось примерно две батальонные тактические группы армии РФ, которым противостоят украинские защитники на “Азовстали”.

Россияне продолжают обстрелы и бомбардировки "Азовстали" в Мариуполе

Об этом заявил спикер Пентагона Джон Кирби.

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Он уточнил, что остальные российские войска, которые были сосредоточены в этом регионе, ушли в северном направлении от Мариуполя.

Также представитель Пентагона подтвердил, что россияне продолжают обстреливать и бомбить “Азовсталь”, чтобы сломить сопротивление украинских защитников.

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