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09:04 06 Мая 2022 183 Комментарии
В Пентагоне назвали количество российских войск, штурмующих “Азовсталь”
После отвода основной части войск в Мариуполе осталось примерно две батальонные тактические группы армии РФ, которым противостоят украинские защитники на “Азовстали”.
Россияне продолжают обстрелы и бомбардировки "Азовстали" в Мариуполе
Об этом заявил спикер Пентагона Джон Кирби.
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Он уточнил, что остальные российские войска, которые были сосредоточены в этом регионе, ушли в северном направлении от Мариуполя.
Также представитель Пентагона подтвердил, что россияне продолжают обстреливать и бомбить “Азовсталь”, чтобы сломить сопротивление украинских защитников.
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