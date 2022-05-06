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09:14 06 Мая 2022 Просмотров 85   КомментариевКомментарии

В Запорожской области оккупанты за сим-карты отдают бензин и автомобили

В оккупированных населенных пунктах Запорожской области российские военные ради возможности иметь связь готовы за сим-карты мобильных операторов отдавать бензин и даже автомобили.

Оккупанты в Запорожской области испытывают большие проблемы со связью

Об этом сообщили в Запорожской ОВА.

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По словам жителей оккупированной Васильевки, российские военные в городе пытаются выменять одну сим-карту украинских мобильных операторов на бензин стоимостью 15 грн за литр.

А в Днепрорудном две сим-карты меняют сразу на автомобиль.

В сообщении не уточняется, насколько успешно происходит процесс обмена и происходит ли он вообще.

Судя по высоким ставкам, “симками” оккупантов не завалили.

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