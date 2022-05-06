Возле Змеиного горит российский фрегат “Адмирал Макаров”

В Черном море вблизи острова Змеиный горит российский фрегат, предварительно его поразила украинская ракета “Нептун”.

По предварительной информации, в корабль попала ракета "Нептун"



Об этом сообщила «Думская». Над этим районом акватории Черного моря сейчас кружит авиация оккупантов.

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По данным издания, взрыв с последующим горением произошел на борту российского фрегата проекта 11356Р типа «Буревестник».

Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил в Telegram, что горит фрегат «Адмирал Макаров» (номер 799).

“По предварительной информации, фрегат не смог увернуться от украинской противокорабельной ракеты «Нептун». Корабль сильно поврежден, но остаётся на плаву. Пока ещё”, – написал Гончаренко.

Официального подтверждения и комментариев от украинского военного руководства пока нет. Ничего не сообщают и в России.

«Адмирал Макаров» ввели в строй в 2017 году. Он оснащен современными средствами ПВО и был вооружен крылатыми ракетами «Калибр».