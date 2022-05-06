НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
13:23 06 Мая 2022 Просмотров 101   КомментариевКомментарии

Возле Змеиного горит российский фрегат “Адмирал Макаров”

В Черном море вблизи острова Змеиный горит российский фрегат, предварительно его поразила украинская ракета “Нептун”.

По предварительной информации, в корабль попала ракета "Нептун"

Об этом сообщила «Думская». Над этим районом акватории Черного моря сейчас кружит авиация оккупантов.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

По данным издания, взрыв с последующим горением произошел на борту российского фрегата проекта 11356Р типа «Буревестник».

Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил в Telegram, что горит фрегат «Адмирал Макаров» (номер 799).

“По предварительной информации, фрегат не смог увернуться от украинской противокорабельной ракеты «Нептун». Корабль сильно поврежден, но остаётся на плаву. Пока ещё”, – написал Гончаренко.

Официального подтверждения и комментариев от украинского военного руководства пока нет. Ничего не сообщают и в России.

«Адмирал Макаров» ввели в строй в 2017 году. Он оснащен современными средствами ПВО и был вооружен крылатыми ракетами «Калибр».

Loading...

Новости по теме

ТОР
06.05.2022 10:00
Равносильно атомной бомбе: Венгрия отказалась поддержать эмбарго на российскую нефть
ТОР
06.05.2022 09:46
Россияне пытаются взять в кольцо украинских военных в Попасной
ТОР
06.05.2022 09:24
С «Азовстали» эвакуировали 500 людей: начался следующий этап
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Россияне пытаются взять в кольцо украинских военных в Попасной

09:46 Украина

Все, мужики, прекращайте: Лукашенко рассказал, как Байден может остановить войну в Украине

15:13 Мир

Киевский сценарий: ВСУ пытаются взять в котел изюмскую группировку врага

14:37 Украина

Уже пытаются ломать: Польша построила первые 50 км стены на границе с Беларусью. Видео

13:19 Мир

Задержание Шария в Испании: сеть взорвалась мемами и фотожабами

12:43 Мир

Оккупанты объяснили, почему отключат Instagram и Facebook в Херсонской области

09:48 Украина

Российские военные 38-й ОМБр отказались продолжать войну в Украине

07:33 Украина

Россия нанесла удар по центру Днепра

20:30 Украина

Запущен обратный отсчет до падения Крымского моста: россиян просят срочно покинуть полуостров

18:17 Мир

Под Запорожьем бойцы ВСУ навели ужас на оккупантов-мародеров с помощью дронов-убийц

16:51 Украина

Оккупанты прорвались на “Азовсталь”: связь с украинскими защитниками пропала

15:44 Украина

Новости | NetGameSlots.com