Путин продолжает отправлять срочников на войну в Украину

Из-за высоких потерь на фронте Россия пытается срочно пополнить резервы “живой силы” солдатами-срочниками, несмотря на заверения Кремля о недопустимости этого.

Срочниками Россия пытается залатать свое дырявое войско



Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Установлено, что в составе 217 воздушно-десантного полка 98 воздушно-десантной дивизии (Иваново) к боевым действиям на территории Украины активно привлекаются военнослужащие срочной службы.

В настоящее время 98 дивизия оккупанта принимает участие в боях на территории Харьковской области.

Кроме того, спешность в восстановлении потерь приводит к сокращению периода обучения будущих оккупантов.

Новобранцы 8 армии южного военного округа ВС РФ проходят всего 4-дневный курс подготовки. После чего направляются на доукомплектование мотострелковых подразделений на территории Украины.

Также российские власти на принудительно-добровольной основе направляют до 40 медицинских работников Крыма в безоплатную командировку на оккупированные территории Донецкой области. Срок командировки – до 2 недель. Озвученная цель – «оказание помощи».

Вместе с тем учащаются случаи дезертирства. Так, в селе Рыбальче Херсонской области оккупанты разыскивают 15 своих военнослужащих. Они не захотели вступать в боевые действия с украинской армией и покинули место дислокации подразделения.