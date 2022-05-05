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Главная » Украина » Общество
15:21 06 Мая 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

На “Азовстали” оккупанты обстреляли эвакуационное авто: есть убитый и раненые

Во время действия режима прекращения огня на территории завода «Азовсталь» россияне открыли огонь по автомобилю, который ехал эвакуировать гражданских.

Оккупанты нарушили режим тишины на "Азовстали"

Об этом сообщил полк “Азов”. Оккупанты подбили авто с помощью ПТРК.

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В результате обстрела 1 боец погиб и 6 ранены.

“Враг продолжает нарушать все договоренности и не соблюдать гарантии безопасности при эвакуации гражданского населения”, – сказано в сообщении.

Кроме того, по информации спикера Одесской ОВА, Сергея Братчука, ситуация на «Азовстали» критическая.

Время идет на часы, а в помещениях завода до сих пор находятся гражданские и раненые, которые не могут эвакуироваться. Каждая минута промедления может стоить жизни оставшихся в Мариуполе.

Как сообщали Власти, с территории “Азовстали” в Мариуполе уже эвакуировали 500 гражданских людей, сейчас начался следующий этап спасательной операции.

Тэги: Мариуполь, Азовсталь
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