На “Азовстали” оккупанты обстреляли эвакуационное авто: есть убитый и раненые
Во время действия режима прекращения огня на территории завода «Азовсталь» россияне открыли огонь по автомобилю, который ехал эвакуировать гражданских.
Об этом сообщил полк “Азов”. Оккупанты подбили авто с помощью ПТРК.
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В результате обстрела 1 боец погиб и 6 ранены.
“Враг продолжает нарушать все договоренности и не соблюдать гарантии безопасности при эвакуации гражданского населения”, – сказано в сообщении.
Кроме того, по информации спикера Одесской ОВА, Сергея Братчука, ситуация на «Азовстали» критическая.
Время идет на часы, а в помещениях завода до сих пор находятся гражданские и раненые, которые не могут эвакуироваться. Каждая минута промедления может стоить жизни оставшихся в Мариуполе.
Как сообщали Власти, с территории “Азовстали” в Мариуполе уже эвакуировали 500 гражданских людей, сейчас начался следующий этап спасательной операции.