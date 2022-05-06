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15:36 06 Мая 2022 417 Комментарии
ВСУ нанесли удар по ж/д станции с вражеской техникой под Запорожьем
Украинские военные уничтожили вражескую технику и личный состав российской армии на ж/д станции в н.п. Молочанск Запорожской области
На станции разгружали 50 единиц техники
Об этом сообщил Telegram-канал Инсайдер UA со ссылкой на свои источники.
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По его информации, на станции осуществлялась разгрузка около 50 единиц техники (10 танков, 20 БТР, остальное – МТЛБ и БМП).
Украинские военные нанесли удар именно в момент разгрузки.
“Точное количество потерь противника уточняется”, – сказано в сообщении.
Официальной информации или подтверждения по поводу удара ВСУ по оккупантам в Молочанске пока не поступало.
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