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Главная » Мир » Экономика
15:38 06 Мая 2022 Просмотров 71   КомментариевКомментарии

В России резко падают доходы от продажи нефти и газа

Доходы РФ от продажи энергоносителей в апреле были на 133 млрд меньше ожидаемых.

В марте РФ недополучила более 300 млрд рублей нефтегазовых доходов

Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на Минфин РФ.

Доходы России от продажи энергоносителей сократились на 133 млрд рублей. Прогнозируется, что в последующие месяцы тенденция падения прибыли не только сохранится, но и продолжит увеличиваться.

Министерство Финансов ожидало по итогам апреля получить дополнительные нефтегазовые доходы в размере 798,4 млрд рублей, но доходы составили всего 665 млрд рублей.

«Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением цены на нефть над фактически сложившимся базовым уровнем, прогнозируется в мае 2022 года в размере 414 миллиардов рублей», — говорится в сообщении.

При этом в марте РФ недополучила более 300 млрд рублей нефтегазовых доходов.

Тэги: Россия, санкции, газ, доходы, нефть, прибыль, энергоносители
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