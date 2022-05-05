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Главная » Украина » Происшествия
16:22 06 Мая 2022 Просмотров 6   КомментариевКомментарии

Под Харьковом СБУ взяла в плен 11 снайперов “полка ДНР”

Служба безопасности Украины в результате спецоперации на Харьковщине взяла в плен 11 вражеских снайперов.

СБУ провели успешную спецоперацию в Харьковской области

Об этом рассказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.

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«В Харьковской области в ходе спецоперации СБУ было взято в плен 11 российских снайперов. Задержанные входили в состав так называемого «115 полка ДНР», который обстреливал украинские позиции», – сообщил Дехтяренко.

Кроме того, в Хмельницкой области военная контрразведка СБУ обезвредила вражескую ДРГ, планировавшую диверсии в регионе. В состав группы входило три человека, которые были на связи со своими российскими кураторами.

Участники ДРГ также осуществляли видеофиксацию ракетных ударов оккупантов по стратегически важным объектам.

В Житомирской области был задержан чиновник одного из оборонных объектов нашего государства, который собирал для врага разведданные по количеству и боеготовности самолетов Вооруженных сил Украины.

В Сумской области на сотрудничестве с врагом разоблачен председатель одного из городских советов, его заместитель и местный депутат. Во время временной оккупации части района Конотопа эти лица осуществляли материально-техническое обеспечение захватчиков.

В Киевской области спецслужба установила местонахождение и задержала еще двух коллаборантов. По данным следствия, они способствовали расквартированию агрессоров и помогали им ориентироваться на местности Бучанского района. Кроме того, участвовали в мародерстве и похищении украинских патриотов.

Тэги: СБУ
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