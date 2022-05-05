Россия в огне: в разных регионах РФ горят десятки тысяч гектаров

В России общая площадь 62 действующих природных пожаров составляла 22647 гектаров, с 24 апреля на территории РФ от природных пожаров огнем уничтожено 15 жилых домов и 70 строений.

Огонь охватил 42 российских региона



Об этом сообщил Telegram-канал Сталингулаг. Наибольшее число повреждений приходится на Курганскую область.

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Каждые сутки ликвидируются десятки возгораний по всей стране.

Только за 4 мая пожарные потушили 122 пожара общей площадью 14005 га.

Сводка на 4 мая:

— Курганская область — 9 пожаров на площади 21805 га. Здесь уже возбуждено 6 уголовных дел, к административной ответственности привлечены 425 граждан.

— Амурская область — 3 пожара на площади 4264 га.

— Республика Хакасия — 3 пожара на площади более 2000 га. Режим ЧС введен в городе Саяногорске — здесь огонь бушует уже несколько дней. Пожары фиксируются и в столице Хакасии, Абакане, а также в Аскизском, Алтайском, Бейском, Ширинском и других районах республики.

— Возгорания разной интенсивности и охвата зафиксированы в Иркутской, Свердловской, Омской, Новосибирской областях, Красноярском, Камчатском, Пермском краях, Забайкалье, в Туве, Бурятии, Республике Алтай, Башкортостане.

В Красноярском крае, где недавно был введен режим ЧС, потушили угрожавший нескольким населенным пунктам пожар. Общая его площадь — 500 га. Для тушения задействовали 230 человек и 61 единицу спецтехники. Привлекалась и авиация, в том числе вертолет Ми-8 и самолет-амфибия Бе-200.

Первый в этом году лесной пожар возник на Камчатке на площади 162 га (из них 29 га покрыты лесными насаждениями). Пожар произошел на болотистой местности и потух самостоятельно.

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Тункинском районе Бурятии, где в национальном парке вблизи улуса Тагархай несколько дней действует лесной пожар. Власти заявили, что населенным пунктам он не угрожает.

В Еврейской автономной области ввели особый противопожарный режим. Людям запретили разжигать открытый огонь и проводить сельскохозяйственные палы. В регионе за ненадлежащую противопожарную работу уже наказали глав трех сельских поселений, их привлекли к административной ответственности.

В общей сложности в 42 российских регионах действуют различные противопожарные ограничения и запреты.

Эксперт «WWF России» заявил, что пожаров «больше среднего», но установить реальный масштаб возгораний невозможно. Региональные власти занижают объем выгоревших площадей, а данные космического мониторинга для граждан больше недоступны.

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