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16:54 06 Мая 2022 Просмотров 1684   КомментариевКомментарии

В Николаеве прогремел мощный взрыв и начался пожар. Видео

Жители Николаева услышали сильный взрыв и увидели большое облако дыма.

По предварительным данным, сбита вражеская ракета

По информации Telegram-канала Новости Николаева, под городом украинская ПВО сбила российскую ракету.

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Местные жители сообщают, что в сторону большого столба дыма поехали бригады спасателей.

Также николаевцы пишут в соцсетях и пабликах, что после взрыва возник пожар в лесу.

Тэги: Николаев
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