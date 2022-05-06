Бывшего замминистра юстиции времен Януковича будут судить заочно

Следователи Государственного бюро расследований получили разрешение на осуществление досудебного расследования в отношении бывшего заместителя министра юстиции Украины.

Он подозревается в пособничестве бывшему президенту Украины в захвате государственной власти



Об этом сообщает ДБР.

Такое решение суда предоставляет стороне обвинения право на проведение досудебного расследования в отношении подозреваемого в его отсутствие.

Эксзамминистра юстиции Украины подозревается в пособничестве бывшему президенту Украины в захвате государственной власти.

В 2010 году он способствовал вступлению в действие решения Конституционного суда о возвращении редакции Конституции 1996 года, существенно увеличивавшей властные полномочия президента.

В частности, бывший заместитель организовал публикацию в информационном бюллетене «Официальный вестник Украины» решения Конституционного Суда Украины от 30 сентября 2010 № 20-рп/2010 и текст Конституции Украины в редакции 1996 года.

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