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Главная » Мир » Политика
17:45 06 Мая 2022 Просмотров 5   КомментариевКомментарии

Зеленский примет участие в конференции G7 – правительство ФРГ

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в виртуальной конференции стран G7.

Встреча состоится в исторический день - 8 мая, точное время онлайн-встречи, все еще неизвестно

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Focus.de.

На конференции Канцлер ФРГ Олаф Шольц вместе с партнерами из стран G7 обсудят текущую ситуацию в Украине.

О том, что в конференции примет участие и Владимир Зеленский сообщила заместитель пресс-секретаря правительства Германии Кристиана Хоффманн.

Президент Украины на конференции сообщит об актуальных событиях в стране. Кроме ситуации в Украине будут обсуждаться и другие актуальные мировые темы.

Встреча состоится в исторический день – 8 мая, точное время онлайн-встречи, все еще неизвестно.

Тэги: конференция, g7, зеленский, 8 мая
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