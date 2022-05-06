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17:45 06 Мая 2022 5 Комментарии
Зеленский примет участие в конференции G7 – правительство ФРГ
Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в виртуальной конференции стран G7.
Встреча состоится в исторический день - 8 мая, точное время онлайн-встречи, все еще неизвестно
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Focus.de.
На конференции Канцлер ФРГ Олаф Шольц вместе с партнерами из стран G7 обсудят текущую ситуацию в Украине.
О том, что в конференции примет участие и Владимир Зеленский сообщила заместитель пресс-секретаря правительства Германии Кристиана Хоффманн.
Президент Украины на конференции сообщит об актуальных событиях в стране. Кроме ситуации в Украине будут обсуждаться и другие актуальные мировые темы.
Встреча состоится в исторический день – 8 мая, точное время онлайн-встречи, все еще неизвестно.
Тэги: конференция, g7, зеленский, 8 мая
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