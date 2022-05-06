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23:10 06 Мая 2022 Просмотров 30   КомментариевКомментарии

Бацька шалит? Из Беларуси запустили ракету в сторону России. Фото,видео

Вероятнее всего это был пуск с ЗРК С-400, которые базируется на военном аэродроме в Гомельском районе.

Вероятнее всего это был пуск с ЗРК С-400

Сегодня, примерно районе в 12:25-12:30 с военного аэродрома «Зябровка» по территории России была запущена ракета. Об этом сообщает ТГ-канал «Беларускі Гаюн«, подтверждая свои данные фото и видеоданными.

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Источник отмечает, что вероятнее всего это был пуск с ЗРК С-400, которые базируется на аэродроме.

Примерно в то же время жители российской приграничной Злынки (Брянская область, РФ, 40 км. от Зябровки) зафиксировали над городом взрыв и образовавшееся после него облако дыма.

По характеру облака можно сказать, что это может быть и как самоликвидация ракеты в воздухе, так и след от того, что её сбили. О том, что ракету С-400 запустили именно в направлении РФ говорит и след от полета.

Причина и последствия запуска пока что неясны. Официальные Москва и Минск пока что не комментируют инцидент.

Ранее Власти писали, что Лукашенко рассказал, как Байден может остановить войну в Украине.

Тэги: ракета на росиию, ВС Беларуси
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