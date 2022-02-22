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Главная » Мир » Политика
23:48 06 Мая 2022 Просмотров 30   КомментариевКомментарии

Польша планирует аннексировать Украину, – Медведев

По его словам сейчас идет прощупывание почвы для фактической аннексии Украины.

Медведев "вангует"

Так замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев своеобразно прокомментировал заявление главы Польши Анджея Дуды, что в ближайшей перспективе между Украиной и Польшей не будет границ, а народности двух стран смогут «совместно проживать на этой земле».

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Свои размышления он подытожил тем, что доказательством этого служит то, что большинство жителей Польши считают, что польские солдаты должны принять участие в миротворческой миссии на Украине, если она будет организована НАТО, ООН или ЕС.

Ранее Власти писали, что Польша построила первые 50 км стены на границе с Беларусью.

Тэги: Дмитрий Медведев, Анджей Дуда, Медведев "вангует"
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