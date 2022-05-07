В Италии арестовали “суперяхту Путина”

Итальянские власти заморозили суперяхту «Шахерезада», которая, как полагают, принадлежала президенту России Владимиру Путину, в порту Марина-ди-Каррара в пятницу 6 мая.

Весь экипаж яхты - сотрудники ФСО, охраняющей Путина



Об этом сообщило издание Forbes со ссылкой на релиз министерства экономики и финансов Италии.

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В документе, объявляющем о замораживании, сказано, что расследование, проведенное итальянской финансовой полицией, показало, что судно имело «значительные экономические и деловые связи» с высокопоставленными лицами в российском правительстве и лицами, которые находятся под санкциями Европейского союза.

В пресс-релизе также упоминается, что человек, который владеет и использует яхту, имел связи с лицами, санкционированными ЕС 17 марта 2014 года в ответ на российскую аннексию Крыма.

В этот список входят несколько членов российского парламента, в частности Андрей Клишас, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству и бывший председатель металлургического гиганта «Норникель».

Клишас является близким партнером крупнейшего акционера «Норникеля» и самого богатого человека России Владимира Потанина и ключевым игроком в конституционных реформах 2020 года, которые позволили Путину продлить свое правление в Кремле.

Тем не менее, немного неясно, кто в конечном итоге владеет 140-метровой яхтой, которая находится под следствием в течение нескольких месяцев, пока она оставалась в сухом доке в Марина-ди-Каррара.

Издание отметило, что во вторник, 3 мая, судно покинуло сухой док и вернулось в воды Тирренского моря во вторник, вызвав опасения, что оно может попытаться бежать до завершения итальянского расследования.

Оцененная экспертами в 510 миллионов долларов “Шахерезада” зарегистрирована на Каймановых островах и принадлежит Bielor Asset Limited, компании на Маршалловых островах.

Расследование, проведенное российским оппозиционным политиком Алексеем Навальным в конце марта, связало Шахерезаду с Путиным, показав, что все члены экипажа судна являются гражданами России, работающими в Федеральной службе охраны, агентстве, отвечающем за личную защиту Путина.

Ранее в марте итальянская газета La Stampa сообщила, что бенефициарным владельцем судна был Эдуард Худайнатов, бывший генеральный директор российского государственного нефтяного гиганта «Роснефть» и близкий союзник Путина и давнего руководителя «Роснефти» Игоря Сечина.

Бывший член экипажа «Шахерезады» сказал New York Times, что они никогда не слышали о г-не Худайнатове и что на борту «открыто обсуждалось, что реальным владельцем Шахерезады был Путин».