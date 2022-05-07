Самый продвинутый танк РФ оказался слишком уязвимым, – британская разведка
Самый продвинутый российский танк T-90M оказался уязвимым в боях против ВСУ без поддержки другими элементами силы.
Об этом сообщили в минобороны Великобритании со ссылкой на информацию разведки.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
Отмечается, что по крайней мере один T-90M был уничтожен в бою.
Приблизительно 100 танков T-90M в настоящее время находятся в эксплуатации среди передовых российских подразделений, в том числе сражающихся в Украине.
Т-90М был представлен в 2016 году и включает в себя улучшенную броню, модернизированную пушку и усовершенствованные спутниковые навигационные системы.
Разведчики подчеркнули, что война в Украине наносит большой ущерб некоторым из самых боеспособных российских подразделений и самым передовым возможностям армии РФ.
России потребуется значительное время и расходы, чтобы восстановить свои вооруженные силы после этого конфликта.
Будет особенно сложно заменить модернизированное и передовое оборудование из -за санкций, ограничивающих доступ России к критическим микроэлектронным компонентам.
Как сообщали Власти, у танков, составляющих костяк путинской армии, есть серьезный конструктивный недостаток, из-за которого при поражении гибнет большинство экипажей.