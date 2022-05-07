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Главная » Мир » Наука и Техника
10:06 07 Мая 2022 Просмотров 12   КомментариевКомментарии

Самый продвинутый танк РФ оказался слишком уязвимым, – британская разведка

Самый продвинутый российский танк T-90M оказался уязвимым в боях против ВСУ без поддержки другими элементами силы.

За спиной Андрея Цаплиенко один из уничтоженных в Украине Т-90М

Об этом сообщили в минобороны Великобритании со ссылкой на информацию разведки.

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Отмечается, что по крайней мере один T-90M был уничтожен в бою.

Приблизительно 100 танков T-90M в настоящее время находятся в эксплуатации среди передовых российских подразделений, в том числе сражающихся в Украине.

Т-90М был представлен в 2016 году и включает в себя улучшенную броню, модернизированную пушку и усовершенствованные спутниковые навигационные системы.

Разведчики подчеркнули, что война в Украине наносит большой ущерб некоторым из самых боеспособных российских подразделений и самым передовым возможностям армии РФ.

России потребуется значительное время и расходы, чтобы восстановить свои вооруженные силы после этого конфликта.

Будет особенно сложно заменить модернизированное и передовое оборудование из -за санкций, ограничивающих доступ России к критическим микроэлектронным компонентам.

Как сообщали Власти, у танков, составляющих костяк путинской армии, есть серьезный конструктивный недостаток, из-за которого при поражении гибнет большинство экипажей.

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