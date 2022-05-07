Украинские военные уничтожили российский военный катер возле Змеиного. Видео
Украинские военные с помощью ударного беспилотника Bayraktar уничтожили российский военный катер типа «Серна» возле острова Змеиный.
Об этом сообщило Оперативное командование “Юг”. Военные также показали видео уничтожения оккупантов.
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Также был уничтожен затем и ангар, в котором прятались оккупанты
Кроме того, 7 мая над Одесской областью уничтожен разведывательно-ударный БПЛА «Форпост». Беспилотник такого типа стоит более $7 млн.
Десантные катера проекта 11770 «Серна» — серия российских скоростных десантных катеров на воздушной каверне. Катера проекта предназначены для высадки на необорудованный берег или снятия с него боевой гусеничной, колёсной и другой военной техники общей массой до 45 тонн, а также передовых подразделений десанта с вооружением.