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Главная » Украина » Происшествия
12:01 07 Мая 2022 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Украинские военные уничтожили российский военный катер возле Змеиного. Видео

Украинские военные с помощью ударного беспилотника Bayraktar уничтожили российский военный катер типа «Серна» возле острова Змеиный.

Катер уничтожили возле острова Змеиный, который превращается во вторую Чернобаевку

Об этом сообщило Оперативное командование “Юг”. Военные также показали видео уничтожения оккупантов.

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Также был уничтожен затем и ангар, в котором прятались оккупанты

Кроме того,  7 мая над Одесской областью уничтожен разведывательно-ударный БПЛА «Форпост». Беспилотник такого типа стоит более $7 млн.

Десантные катера проекта 11770 «Серна» — серия российских скоростных десантных катеров на воздушной каверне. Катера проекта предназначены для высадки на необорудованный берег или снятия с него боевой гусеничной, колёсной и другой военной техники общей массой до 45 тонн, а также передовых подразделений десанта с вооружением.

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