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14:22 07 Мая 2022 38 Комментарии
Российских офицеров снимают с боевых позиций для охраны «парада» в Мариуполе
Охранять кремлевских убийц, насильников и пропагандистов заставили весь командный состав 71 мотострелкового полка оккупационных войск, сняв его с боевых позиций.
Девушки в беретах охраняют в Мариуполе черную бабку, а офицеры оккупационных войск будут охранять "парад"
Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.
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Отмечается, что во время личного общения оккупанты жалуются друг другу на глупость московского командования и их унижение.
71 гвардейский мотострелковый полк 42 мотострелковой дивизии 58 общевойсковой армии южного военного округа армии страны-оккупанта (в/ч 16544) дислоцируется в Станице Калиновская, Чеченская республика.
Тэги: Мариуполь
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