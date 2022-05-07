Российских офицеров снимают с боевых позиций для охраны «парада» в Мариуполе

Охранять кремлевских убийц, насильников и пропагандистов заставили весь командный состав 71 мотострелкового полка оккупационных войск, сняв его с боевых позиций.

Девушки в беретах охраняют в Мариуполе черную бабку, а офицеры оккупационных войск будут охранять "парад"



Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

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Отмечается, что во время личного общения оккупанты жалуются друг другу на глупость московского командования и их унижение.

71 гвардейский мотострелковый полк 42 мотострелковой дивизии 58 общевойсковой армии южного военного округа армии страны-оккупанта (в/ч 16544) дислоцируется в Станице Калиновская, Чеченская республика.

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