Ракетный потенциал России снизился до критического показателя: на восстановление уйдут годы

С 24 марта по территории Украины было запущено более 1950 ракет различных типов, и теперь ракетный потенциал РФ стал критически низким.

Россия использует ракеты по примеру Третьего рейха во 2-й мировой войне



По словам экспертов из Defence Express, интенсивное применение агрессором ракетного вооружения для нанесения ударов по целям на украинской территории исчерпало запасы до такой степени, что большая часть ракет была израсходована.

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Ситуация в конце апреля была следующей: количество упомянутых типов ракет упало до критического уровня и составляло не более 40% от довоенной совокупности.

Точнее, российская армия имеет до 200 баллистических ракет 9М723 для ББМ «Искандер». До активной фазы 24 февраля насчитывалось около 900 ракет этого типа.

Что касается ракет 3М-54 морского базирования для «Калибра», то, по данным издания, сейчас их количество в российском распоряжении составляет примерно 350 единиц из 500 произведенных российской оборонной промышленностью и сохраняется до начала вторжения.

Эксперты считают, что, исходя из нынешнего состояния российского оборонного сектора и учитывая введенные на него западные санкции, можно прогнозировать, что потребуется около трех лет безостановочной работы, чтобы достичь только довоенных количеств ракет «Искандер» и «Калибр».

Издание также отметило, что активизация в последнее время использования высокоточных ракет вызвано желанием сорвать поставки военной помощи в Украину по железной дороге.

Кроме того, Кремль, как и Третий рейх во 2-й мировой войне, пытается терроризировать мирное население постоянными ракетными ударами.

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