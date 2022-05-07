Ракетные удары по украинским городам сегодня нанесла авиация из Курской области

В субботу, 7 мая, российская авиация обстреляла ракетами “воздух-земля” несколько украинских населенных пунктов, в частности и в Сумской области.

Российские летчики из Курска расстреливали ракетами украинские города



Вражеские самолеты поднялись с аэродромов в Курской области. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

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“Спешу успокоить жителей наших приграничных районов, которые были взволнованы выстрелами. Сегодня наша авиация работает по наземным целям на сопредельной территории”, – заявил Старовойт.

Он также подчеркнул, что на территории Курской области боевых действий не ведётся, угроз для жителей региона, по его мнению, нет.

Как сообщали Власти, днем 7 мая российская авиация нанесла удар по объектам в Сумской области, используя ракеты “воздух-земля”.