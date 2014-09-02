В центре Киева установили инсталляцию с Путиным

Временную инсталляцию с Путиным разместили у бывшего памятника Ленину.

Композиция называется "Zaстрелись"



Об этом сообщает Telegram-канал «Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами».

В центре Киева появилась временная скульптурная инсталляция, которая «призывает» президента РФ Владимира Путина застрелиться.

Композиция называется «Zaстрелись». Разместили его возле бывшего памятника Ленину.

«История знает: у военных преступников два пути – суд или… Путлер, намек понятен?» – гласит подпись инсталляции.

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