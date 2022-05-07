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18:37 07 Мая 2022 0 Комментарии
В Мариуполе имена и даты смерти жильцов пишут прямо на дверях в квартиры
Оккупанты до сих пор не дали разрешения на похороны погибших, тела которых остаются в домах.
Местные жители отмечают приблизительные даты смерти жителей той или иной квартиры
Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
В Мариуполе на входных дверях квартир в многоэтажных домах начали появляться надписи с приблизительными датами смерти жильцов.
Сообщается, что местные жители отмечают приблизительные даты смерти жителей той или иной квартиры и в скобках дату, когда обнаружено тело.
Андрющенко отмечает, что оккупанты до сих пор не дали разрешения на похороны погибших, оставшихся в домах.
Тэги: Мариуполь, погибшие
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