В Мариуполе имена и даты смерти жильцов пишут прямо на дверях в квартиры

Оккупанты до сих пор не дали разрешения на похороны погибших, тела которых остаются в домах.

Местные жители отмечают приблизительные даты смерти жителей той или иной квартиры



Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

В Мариуполе на входных дверях квартир в многоэтажных домах начали появляться надписи с приблизительными датами смерти жильцов.

Сообщается, что местные жители отмечают приблизительные даты смерти жителей той или иной квартиры и в скобках дату, когда обнаружено тело.

Андрющенко отмечает, что оккупанты до сих пор не дали разрешения на похороны погибших, оставшихся в домах.

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