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Главная » Украина » Происшествия
17:47 07 Мая 2022 Просмотров 12   КомментариевКомментарии

По Одессе “прилетело” шесть российских ракет: куда попали

Российские войска силами стратегической авиации нанесли несколько ударов по Одессе, шесть ракет попали в объекты инфраструктуры.

По объектам Одессы попало шесть ракет

Как сообщает Суспільне, об этом рассказала начальница пресс-центра Сил обороны и охраны Юга Наталья Гуменюк.

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В результате попадания четырех ракет повреждено гражданское предприятие в жилом районе. После удара вспыхнул пожар, на месте работают спасатели.

Две ракеты попали в ранее разрушенную взлетно-посадочную полосу.

Информация о раненых уточняется.

Как сообщали Власти, по Одесщине россияне нанесли сначала ракетный удар 4 крылатыми ракетами средствами стратегической авиации, а затем еще несколько ударов.

Тэги: Одесса
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