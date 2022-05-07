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22:12 07 Мая 2022 73 Комментарии
В Мексике устроили «стильную» свадьбу в образах Гитлера и Евы Браун. Фото
Молодожёны поженились 29 апреля, как и фюрер со своей любовницей.
В Мексике устроили "стильную" фашистскую свадьбу
Мексиканские молодожёны поженились 29 апреля, в 77-летнюю годовщину свадьбы Гитлера и Евы Браун. Фюрер со своей любовницей сочетались узами брака в 1945 году, после 13 лет отношений.
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По словам новобрачной, про историю Гитлера она ничего не знает, но по костюмы ей очень понравились. А вот новоиспеченный муж ничего плохого в это не видит: «Я знаю, что для многих Гитлер является символом геноцида, расизма и насилия, но люди судят о нём, не имея всей информации», — заявил он СМИ.
Тэги: свадьба в стиле Гитлера и Евы Браун
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