Молодожёны поженились 29 апреля, как и фюрер со своей любовницей.

В Мексике устроили "стильную" фашистскую свадьбу



Мексиканские молодожёны поженились 29 апреля, в 77-летнюю годовщину свадьбы Гитлера и Евы Браун. Фюрер со своей любовницей сочетались узами брака в 1945 году, после 13 лет отношений.

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По словам новобрачной, про историю Гитлера она ничего не знает, но по костюмы ей очень понравились. А вот новоиспеченный муж ничего плохого в это не видит: «Я знаю, что для многих Гитлер является символом геноцида, расизма и насилия, но люди судят о нём, не имея всей информации», — заявил он СМИ.

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