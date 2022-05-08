Россия “проанонсировала” ракетные удары 8 мая по западной Украине

Россия заявила, что 8 мая “киевский режим” собирается нанести ракетные удары по населенным пунктам Львовской и Волынской областей.

В РФ заявили, что Украина ударит сама по себе ракетами



Об этом сказано в сообщении межведомственного координационного штаба РФ.

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“8 мая 2022 г. в ходе отмечаемого на Украине Дня памяти и примирения в западных районах страны киевский режим планирует осуществить очередные изощренные провокации с гибелью мирных граждан для последующего обвинения Вооруженных Сил России в неизбирательных ракетных ударах”, – сказано в заявлении пропагандистов.

По их словам, подразделения ВСУ якобы нанесут удары ОТР «Точка-У» по местам скопления людей в населенных пунктах Львовской и Волынской областей, “как это уже было на железнодорожном вокзале в Краматорске”.

Естественно, в сообщении уточнили, что провокации готовятся с полного одобрения “западных кураторов” и демонстрируют “полное безразличие Киева к судьбам собственных граждан”.

То ли дело российская армия!

“Еще раз акцентируем внимание, что в ходе выполнения задач специальной военной операции Вооруженные Силы Российской Федерации, в отличие от вооруженных формирований Украины, исключительно гуманно относятся к местному населению и не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры”, – совершенно серьезно сказано в тексте сообщения.