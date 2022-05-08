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15:32 08 Мая 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Россиян можно было сразу уничтожить при выходе из Крыма, по почему-то этого не сделали, – командир “Азова”

В начале войны противник фактически без сопротивления маршем прошел из Крыма и оказался в западных окрестностях Мариуполя, хотя его можно было уничтожить при выходе с полуострова.

Денис Прокопенко рассказал, почему враг за четыре дня без боев дошел до Мариуполя

Об этом “Украинской правде” рассказал командир полка “Азов”, который продолжает держать оборону на “Азовстали”, Денис Прокопенко.

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По его словам, если бы все города, начиная с Геническа, Мелитополя и Бердянска, так же устойчиво держали оборону и давали бой противнику, тогда он точно не дошел бы за четыре дня из Крыма до Мариуполя.

“Дело в том, что противника нужно было уничтожать еще на перешейке при выходе из Крыма под Геническом. В этом районе противник был крайне ограничен в маневре и имел только единственный маршрут выдвижения. Учитывая рельеф местности, противник был канализован”, – пояснил командир “Азова”.

Он уточнил, что с тактической точки зрения это было самое благоприятное место для нанесения огневого поражения для уничтожения и последующей блокировки вражеской группировки.

“Противника нужно было уничтожать там, во время выдвижения из Крыма. И этого почему-то не было сделано”, – констатировал Прокопенко.

Тэги: Мариуполь, Азовсталь, полк Азов
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