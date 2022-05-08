У Украины теперь есть важная психиатрическая миссия: Подоляк прокомментировали поздравление Путина с 9 мая

У Украины теперь есть важная психиатрическая миссия – провести убедительный принудительный сеанс массовой психотерапии для россиян.

Подоляк заявил о коллективной помешанности российской элиты



Так прокомментировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк поздравление президента РФ Владимира Путина украинского народа с Днем Победы.

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«В психиатрии многое объяснимо галлюцинациями или навязчивыми состояниями. Человек добровольно погружает себя в эти состояния и там ведет немыслимые битвы. И хотя психиатрия занимается только индивидуальными болезненными состояниями, Россия, ее политическая элита явно демонстрируют феномен, скажем так, объемной коллективной помешанности на пропагандистских мифах, периодически вместе впадая в состояние alucinatio, бессмысленной болтовни, публичных бредов», – написал Подоляк.

Он также добавил, что теперь у Украины появилась важная психиатрическая миссия – провести убедительный принудительный сеанс массовой психотерапии для россиян.

“Что-то вроде того, что в старину называли экзорцизмом, изгнанием дьявола», – заключает советник главы ОП.

Как сообщали Власти, президент страны-агрессора России Владимир Путин поздравил лидеров и граждан ряда стран, в том числе и Украины, с Днем Победы.