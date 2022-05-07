США опубликовали список физических и юридических лиц, попавших под новые санкции

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) опубликовало список физических и юридических лиц, имеющих решающее значение для способности России вести войну против Украины.

Новые санкции отрежут Россию от ключевых финансовых и прочих услуг,



Об этом сообщило ZN.UA.

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«Сегодня мы еще больше ограничиваем экономику России и доступ к услугам и технологиям, необходимым ей для осуществления этого неспровоцированного вторжения. Предотвращение доступа России к ценным профессиональным услугам Соединенных Штатов усиливает давление на Кремль и лишает его возможности обойти санкции, введенные США и нашими партнерами», – заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

В списке – восемь представителей руководства Сбербанка: Наталья Алымова, Александра Бурико, Ольга Голодец, Станислав Кузнецов, Сергей Мальцев, Анатолий Попов, Кирилл Царев, Белла Златкис.

Также под новые санкции попали представители Газпрома: Андрей Акимов, Алексей Белоус, Елена Борисенко, Денис Камышев, Ирина Каплунник, Виктор Команов, Алексей Матвеев, Александр Муранов, Алексей Попович, Наталья Пузырникова, Игорь Русанов, Владимир Рыскин, Александр Соболь, Александр Степанов, Владимир Винокуров, Илья Елисеев, Дмитрий Зауэрс, Владимир Дмитриев, Анатолий Гавриленко, Юрий Газарян, Михаил Росеев, Фамиль Садыгов, Михаил Середа, Юрий Шамалов, Вячеслав Тюрин и Алексей Миллер.

Андрей Акимов и Алексей Миллер уже были в санкционном списке от 6 апреля и снова попали в новый список.

Также под санкциями – «Московский индустриальный банк» и его 10 дочерних компаний: ООО «Агропромышленный комплекс Воронежский», ООО «Аннинский элеватор», ООО «Аудитконсалт», ООО Белинвестстрой, ООО «Две столицы», ООО «Контракт», ООО «Ладога», Некоммерческая организация Фонд «Химическое развитие и конверсия», ООО «Азовская Зерновая Компания» и ООО «Эксплуатирующая компания Центр».

Санкции введены также против ООО «Промтехнология», производителя оружия, а также семи судоходных компаний и морской буксирной компании.

Кроме того, Белый дом сообщил, что Комиссия по ядерному регулированию приостановит выдачу лицензий на экспорт в Россию специальных ядерных материалов.

В число попавших под санкции телеканалов, прямо или косвенно контролируемых государством, вошли акционерное общество «Первый канал Россия», телестанция «Россия-1» и акционерное общество «Телерадиовещательная компания НТВ».

Кроме того, американцам будет запрещено оказывать россиянам бухгалтерские услуги, услуги по созданию трастов и корпораций, а также услуги управленческого консалтинга, хотя оказание юридических услуг по-прежнему разрешено.

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