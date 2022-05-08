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Главная » Мир » Общество
08:52 09 Мая 2022 Просмотров 11   КомментариевКомментарии

У России на исходе высокоточные боеприпасы – британская разведка

Поскольку война в Украине затянулась значительно дольше, чем планировали в Кремле, запасы высокоточных боеприпасов в РФ сильно истощены.

у России заканчиваются высокоточные ракеты

Об этом сообщили в Минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

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В сообщении напомнили, что в начале своего вторжения в Украину Россия публично пропагандировала свою способность наносить хирургические удары и ограничивать сопутствующий ущерб. Таким образом, заявлялось, что украинские города будут защищены от бомбардировок.

“Однако, поскольку конфликт продолжается сверх российских довоенных ожиданий, российские запасы высокоточных боеприпасов, вероятно, сильно истощены”, – отметили британские военные.

Это вынудило РФ использовать легкодоступные, но стареющие боеприпасы, которые являются менее надежными, менее точными и более легко перехватываемыми.

Также в разведке предположили, что Россия постарается найти замену высокоточного оружия, которое она уже израсходовала.

В целом же, по мнению британских военных, вторжение России в Украину выявило недостатки в ее способности наносить точечные удары в масштабе.

“Россия подвергает украинские города интенсивным и неизбирательным бомбардировкам, практически не обращая внимания на жертвы среди гражданского населения”, – констатировали в Минобороны Великобритании.

Тэги: Россия
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