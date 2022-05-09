В российском Череповце к 9 мая сожгли военкомат. Видео

В России после объявления начала “специальной операции в Украине» подожгли очередной военкомат, на этот раз в Череповце.

Военкомат забросали коктейлями Молотова



Об этом сообщают в российских Telegram-каналах и региональных СМИ. Также в сети распространяется соответствующее видео.

Так, по информации Cher-Poisk, инцидент произошел 8 мая в здании комиссариата на улице Краснодонцев. По словам свидетелей, в военкомате выгорело два окна.

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Экстренные службы никак не прокомментировали причины пожара.

В то же время, судя по кадрам видео, несколько мужчин в масках забросали здание бутылками с зажигательной смесью.

Напомним, после начала войны в Украине сразу несколько военных комиссариатов в разных городах России загадочным образом загорались. В начале мая двое молодых людей забросали «коктейлями Молотова» военкомат в Нижневартовске. Ранее сообщали о поджогах военкоматов в Мордовии, Ивановской и Свердловской областях, Воронеже и Подмосковье.

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Украинских журналист Андрей Цаплиенко в Telegram обратил внимание на то, что это уже седьмой военкомат, который горит на территории Российской Федерации с начала войны.

По его словам, на фоне сообщений о возможном объявлении всеобщей мобилизации президентом РФ Владимиром Путиным 9 мая, такие случаи участились.

«Люди сжигают документы военного учета, чтобы не идти на войну», – написал Цаплиенко.

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