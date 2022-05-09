В Москве проходит парад на Красной площади: что сказал Путин

В российской Москве начался парад на Красной площади в честь Дня победы, в начале которого выступил президент РФ Владимир Путин.

В Москве - пик победобесия



Прямую трансляцию мероприятия ведут все российские телеканалы.

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В этом году не будет воздушной части парада – говорят из-за погоды.

Сначала министр обороны Шойгу обратился к участникам парада и поздравил с Днём победы.

Затем поздравил всех Путин. Обращаясь к военнослужащим, он сказал, что они сражаются “за наших людей в Донбассе, за безопасность нашей Родины”.

“Страны НАТО не захотели нас услышать, у них были совершенно другие планы, велась подготовка нападения на Крым, альянс начал военное освоение прилегающих к нам территорий, всё говорило о том, что столкновение с неонацистами будет неизбежным”, – сказал Путин.

Также по словам диктатора, Россия дала “упреждающий отпор агрессии”, и это было якобы единственно правильное решение.

Кроме того Путин заявил, что сегодня “ополченцы Донбасса” вместе с армией России сражаются на своей земле.

Забавно, что диктатор в контексте героических реляций упомянул о «нескончаемом потоке Бессмертного полка».

Также Путин сообщил, что в параде участвуют военные, прибывшие с Донбасса.

Ожидаемого объявления войны Украине со всеобщей мобилизацией в РФ не прозвучало.