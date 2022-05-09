В Москве проходит парад на Красной площади: что сказал Путин
В российской Москве начался парад на Красной площади в честь Дня победы, в начале которого выступил президент РФ Владимир Путин.
Прямую трансляцию мероприятия ведут все российские телеканалы.
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В этом году не будет воздушной части парада – говорят из-за погоды.
Сначала министр обороны Шойгу обратился к участникам парада и поздравил с Днём победы.
Затем поздравил всех Путин. Обращаясь к военнослужащим, он сказал, что они сражаются “за наших людей в Донбассе, за безопасность нашей Родины”.
“Страны НАТО не захотели нас услышать, у них были совершенно другие планы, велась подготовка нападения на Крым, альянс начал военное освоение прилегающих к нам территорий, всё говорило о том, что столкновение с неонацистами будет неизбежным”, – сказал Путин.
Также по словам диктатора, Россия дала “упреждающий отпор агрессии”, и это было якобы единственно правильное решение.
Кроме того Путин заявил, что сегодня “ополченцы Донбасса” вместе с армией России сражаются на своей земле.
Забавно, что диктатор в контексте героических реляций упомянул о «нескончаемом потоке Бессмертного полка».
Также Путин сообщил, что в параде участвуют военные, прибывшие с Донбасса.
Ожидаемого объявления войны Украине со всеобщей мобилизацией в РФ не прозвучало.