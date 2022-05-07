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Главная » Украина » Происшествия
11:17 09 Мая 2022 Просмотров 5   КомментариевКомментарии

По Одесщине Россия нанесла удар 4 ракетами из Крыма

Утром 9 мая по Одесской области российские войска нанесли ракетный удар четырьмя ракетами.

Россия ударила ракетами из Крыма

Об этом сообщили в Оперативном командовании “Юг”. Военные уточнили, что враг применил ракеты  типа «Оникс» из ракетного комплекса «Бастион», расположенного во временно оккупированном Крыму.

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О жертвах и разрушениях ничего не сообщают.

Также в сообщении подчеркнули очень высокую вероятность продолжения ракетных атак по региону.

“Не пренебрегайте предупреждениями об опасности. Будьте бдительны и осторожны”, – попросили в Оперативном командовании.

Тэги: Одесса
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