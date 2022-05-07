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11:17 09 Мая 2022 5 Комментарии
По Одесщине Россия нанесла удар 4 ракетами из Крыма
Утром 9 мая по Одесской области российские войска нанесли ракетный удар четырьмя ракетами.
Россия ударила ракетами из Крыма
Об этом сообщили в Оперативном командовании “Юг”. Военные уточнили, что враг применил ракеты типа «Оникс» из ракетного комплекса «Бастион», расположенного во временно оккупированном Крыму.
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О жертвах и разрушениях ничего не сообщают.
Также в сообщении подчеркнули очень высокую вероятность продолжения ракетных атак по региону.
“Не пренебрегайте предупреждениями об опасности. Будьте бдительны и осторожны”, – попросили в Оперативном командовании.
Тэги: Одесса
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