На российский корабль: украинские IT-шники и волонтеры организовали продажу билетов в один конец для оккупантов

Компания Devox Software в сотрудничестве с фондом “Вернись живым” разработали лендинг, на котором можно «купить» билет в один конец российским оркам на корабль, отправляющийся в известном направлении.

Собранные средства от продажи билетов сразу идут на поддержку украинской армии



На сайте ruwarship.com можно купить билет для конкретных пассажиров. Среди них президент РФ Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

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Есть среди пассажиров и экс-лидер ЛДПР Владимир Жириновский, но сбор денег на билет для него приостановлен ввиду того, что он уже добрался до места назначения самостоятельно.

Все собранные на сайте средства сразу попадают на счета фонда “Вернись живым”.

“Давайте вместе отправим «пассажиров» куда подальше и поможем Украине выиграть эту войну”, – сказано в описании нового сервиса.