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16:25 09 Мая 2022 2 Комментарии
Украина заполнила финальный блок опросника ЕС
Президент Зеленский показал заполненный опросник на встрече с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен.
Зеленский продемонстрировал заполненный опросник он продемонстрировал на видеовстрече
Об этом президент сообщил в своем официальном Telegram-канале.
Украина заполнила вторую часть анкеты-опросника для получения статуса кандидата на членство в Европейском Союзе.
Заполненный опросник он продемонстрировал на видеовстрече с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен.
Фон дер Ляен в свою очередь отметила, что Еврокомиссия планирует высказать свое мнение об ответах Украины в июне.
Как ранее сообщали Власти, озвучен срок полноценного вступления Украины в Евросоюз.
Тэги: Евросоюз, зеленский, вступление, опросник
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