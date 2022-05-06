НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Политика
16:25 09 Мая 2022 Просмотров 2   КомментариевКомментарии

Украина заполнила финальный блок опросника ЕС

Президент Зеленский показал заполненный опросник на встрече с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен.

Зеленский продемонстрировал заполненный опросник он продемонстрировал на видеовстрече

Об этом президент сообщил в своем официальном Telegram-канале.

Украина заполнила вторую часть анкеты-опросника для получения статуса кандидата на членство в Европейском Союзе.

Заполненный опросник он продемонстрировал на видеовстрече с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен.

Фон дер Ляен в свою очередь отметила, что Еврокомиссия планирует высказать свое мнение об ответах Украины в июне.

Как ранее сообщали Власти, озвучен срок полноценного вступления Украины в Евросоюз.

Тэги: Евросоюз, зеленский, вступление, опросник
Loading...

Новости по теме

ТОР
06.05.2022 17:50
Закон о десоветизации законодательства подписан президентом, – Стефанчук
ТОР
06.05.2022 17:45
Зеленский примет участие в конференции G7 – правительство ФРГ
ТОР
02.05.2022 16:59
Шестой пакет санкций ЕС против России может быть принят уже 9 мая – СМИ
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Россияне впервые с начала войны обстреляли Донбасс устаревшими советскими ракетами Х-22

14:20 Мир

В Польше напали на посла РФ: облили красной краской. Видео

13:12 Мир

Под Херсоном возле Чернобаевки гремят взрывы. Видео

12:11 Украина

В окружении Путина подтвердили у него смертельную форму рака: Грозев раскрыл подробности

11:38 Мир

В Москве проходит парад на Красной площади: что сказал Путин

10:26 Мир

В море массово вышли российские корабли с крылатыми ракетами: вероятность удара высокая

08:00 Украина

Миллиардер и бывший топ-менеджера «Лукойла» Субботин умер в доме шаманов в Мытищах

23:59 Мир

ВСУ могут через несколько дней дойти до Белгородской области РФ, – ISW

12:55 Украина

Россия покидает Сирию: все подразделения срочно перебрасывают в Украину

08:04 Мир

Россия “проанонсировала” ракетные удары 8 мая по западной Украине

07:37 Украина

Украинские Байрактары уничтожили три катера возле Змеиного, а истребители – объекты на острове. Видео

07:21 Украина

Новости | NetGameSlots.com