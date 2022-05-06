Украина заполнила финальный блок опросника ЕС

Президент Зеленский показал заполненный опросник на встрече с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен.

Зеленский продемонстрировал заполненный опросник он продемонстрировал на видеовстрече



Об этом президент сообщил в своем официальном Telegram-канале.

Украина заполнила вторую часть анкеты-опросника для получения статуса кандидата на членство в Европейском Союзе.

Заполненный опросник он продемонстрировал на видеовстрече с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен.

Фон дер Ляен в свою очередь отметила, что Еврокомиссия планирует высказать свое мнение об ответах Украины в июне.

Как ранее сообщали Власти, озвучен срок полноценного вступления Украины в Евросоюз.

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