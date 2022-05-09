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Главная » Мир » Политика
18:59 09 Мая 2022 Просмотров 36   КомментариевКомментарии

Президент Еврокомиссии лично едет давить на Орбана по поводу нефтяного эмбарго России

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен едет в Будапешт, где встретится с премьер-министром страны Виктором Орбаном по поводу нефтяного эмбарго против России в шестом пакете санкций ЕС.

Урсула фон дер Ляйен собирается додавить Виктора Орбана по нефтяному эмбарго Россиии

Об этом сообщила Украинская правда со ссылкой на пресс-секретаря еврочиновницы Эрика Мамера.

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«Президент Урсула фон дер Ляйен сегодня после обеда направляется в Венгрию для встречи с премьер-министром Виктором Орбаном. Они обсудят вопросы, связанные с европейской безопасностью поставок энергоресурсов», – написал Мамер.

Напомним, Венгрия, которая очень зависит от российской нефти и газа, выступила категорически против эмбарго на российскую нефть в пакете санкций, даже с исключениями для Будапешта и нескольких других стран, которым сложнее всего изменить поставщика.

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