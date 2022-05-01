В Берлине сторонники русского мира избили Наталью Мосейчук и украинских журналистов: полиция бездействовала

В Берлине в Трептов-парке возле мемориала советским воинам российские митингующие напали на съемочную группу телеканала «1+1″. и ведущую Наталью Мосейчук.

Наталью Мосейчук и съемочную группу "плюсов" избили в Берлине



Об этом сообщил общественный активист Александр Снидалов со ссылкой на журналистку Наталью Фибриг. Он отметил, что полицейские наблюдали за инцидентом, но не вмешались.

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«Бездействие берлинской полиции перешло все границы. Только что в Трептор-парке решисты напали на украинскую съемочную группу «1+1″, которая снимала сюжет о нарушениях во время мероприятий 9 мая. Полиция Берлина была рядом и не смогла этого предотвратить», – написал Снидалов.

Он также отметил, что пришло время выходить на улицы и “задать берлинским властям несколько вопросов”.

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