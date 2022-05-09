Второй в истории США ленд-лиз подписан

Джо Байден подписал исторически важный закон для Украины.

Президент США Джо Байден сегодня, 9 мая, подписал закон о введении ленд-лиза для Украины. Это ускорит поставки военной помощи и поможет нам в борьбе с оккупантами.

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Руководитель Офиса президента Андрей Ермак на странице в Twitter отреагировал на одобрение закона о ленд-лизе для Украины. «Благодарны Байдену и народу США за мощную поддержку. Нашим защитникам как можно скорее нужно оружие. Эффективное. Мощное. Современное. Победим!», – заявил он.

На подписание ленд-лиза отреагировал и президент Владимир Зеленский. Он назвал это историческим шагом.

«Убежден, что мы снова вместе победим. И защитим демократию в Украине и Европе. Как и 77 лет назад», – подчеркнул глава государства в Twitter.



Ранее Власти писали, что в соответствии с законом о ленд-лизе США предоставят Украине масштабную военную помощь, в том числе тяжелое вооружение.

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