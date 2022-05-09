НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
23:00 09 Мая 2022 Просмотров 99   КомментариевКомментарии

Второй в истории США ленд-лиз подписан

Джо Байден подписал исторически важный закон для Украины.

Президент США Джо Байден сегодня, 9 мая, подписал закон о введении ленд-лиза для Украины. Это ускорит поставки военной помощи и поможет нам в борьбе с оккупантами.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак на странице в Twitter отреагировал на одобрение закона о ленд-лизе для Украины. «Благодарны Байдену и народу США за мощную поддержку. Нашим защитникам как можно скорее нужно оружие. Эффективное. Мощное. Современное. Победим!», – заявил он.

На подписание ленд-лиза отреагировал и президент Владимир Зеленский. Он назвал это историческим шагом.

«Убежден, что мы снова вместе победим. И защитим демократию в Украине и Европе. Как и 77 лет назад», – подчеркнул глава государства в Twitter.

Ранее Власти писали, что в соответствии с законом о ленд-лизе США предоставят Украине масштабную военную помощь, в том числе тяжелое вооружение.

Тэги: ленд-лиз
Loading...

Новости по теме

ТОР
09.05.2022 19:52
В Берлине сторонники русского мира избили Наталью Мосейчук и украинских журналистов: полиция бездействовала
ТОР
09.05.2022 18:59
Президент Еврокомиссии лично едет давить на Орбана по поводу нефтяного эмбарго России
ТОР
09.05.2022 16:53
РФ сосредоточила в акватории Черного моря около 50 ракет Калибр – Минобороны
blog comments powered by Disqus
От артиллерийского обстрела погиб экс-нардеп Давид Жвания

23:50  Украина

Второй в истории США ленд-лиз подписан

23:00  Мир

В Берлине сторонники русского мира избили Наталью Мосейчук и украинских журналистов: полиция бездействовала

19:52  Мир

Президент Еврокомиссии лично едет давить на Орбана по поводу нефтяного эмбарго России

18:59  Мир

РФ сосредоточила в акватории Черного моря около 50 ракет Калибр – Минобороны

16:53  Украина

Пушилин хочет сделать курортный город на руинах Мариуполя

16:41  Украина

Украина заполнила финальный блок опросника ЕС

16:25  Украина

В Беларуси экс-редактор NEXTА Протасевич женился, но не на Софии Сапеге

15:17  Мир

На российский корабль: украинские IT-шники и волонтеры организовали продажу билетов в один конец для оккупантов

14:45  Мир

Россияне впервые с начала войны обстреляли Донбасс устаревшими советскими ракетами Х-22

14:20  Мир

В Польше напали на посла РФ: облили красной краской. Видео

13:12  Мир

Под Херсоном возле Чернобаевки гремят взрывы. Видео

12:11  Украина

В окружении Путина подтвердили у него смертельную форму рака: Грозев раскрыл подробности

11:38  Мир

По Одесщине Россия нанесла удар 4 ракетами из Крыма

11:17  Украина

В Москве проходит парад на Красной площади: что сказал Путин

10:26  Мир

В российском Череповце к 9 мая сожгли военкомат. Видео

10:01  Мир

У России на исходе высокоточные боеприпасы – британская разведка

08:52  Мир

Россияне впервые с начала войны обстреляли Донбасс устаревшими советскими ракетами Х-22

14:20 Мир

В Польше напали на посла РФ: облили красной краской. Видео

13:12 Мир

Под Херсоном возле Чернобаевки гремят взрывы. Видео

12:11 Украина

В окружении Путина подтвердили у него смертельную форму рака: Грозев раскрыл подробности

11:38 Мир

В Москве проходит парад на Красной площади: что сказал Путин

10:26 Мир

В море массово вышли российские корабли с крылатыми ракетами: вероятность удара высокая

08:00 Украина

Миллиардер и бывший топ-менеджера «Лукойла» Субботин умер в доме шаманов в Мытищах

23:59 Мир

ВСУ могут через несколько дней дойти до Белгородской области РФ, – ISW

12:55 Украина

Россия покидает Сирию: все подразделения срочно перебрасывают в Украину

08:04 Мир

Россия “проанонсировала” ракетные удары 8 мая по западной Украине

07:37 Украина

Украинские Байрактары уничтожили три катера возле Змеиного, а истребители – объекты на острове. Видео

07:21 Украина