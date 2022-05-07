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06:38 10 Мая 2022 Просмотров 9   КомментариевКомментарии

Россияне обстреляли Сумщину

Российские войска вечером 9 мая обстреляли населенные пункты Сумской области.

В результате обстрела никто не погиб

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

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По его словам, около 22:00 россияне обстреляли территории Новослободской и Ворожбянской общин.

Потерь нет, информация по разрушениям уточняется.

Тэги: Сумы
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