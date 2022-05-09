В Белом доме назвали речь Путина на параде абсурдом

Речь президента РФ Владимира Путина на параде Победы в Москве, в которой он обвинил Запад в развязывании войны в Украине, является ложью и абсурдом.

Путин на параде заявил об агрессивных планах Запада в отношении РФ, которые якобы и спровоцировали войну в Украине



Как сообщило Укринформ, об этом заявила спикер Белого дома Джен Псаки.

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«Предположение, что война, которую ведет президент Путин, была вызвана планами Запада, – это явная ложь и абсурд», – сказала она.

Также Псаки назвала другие заявления, озвученные Путиным на параде, еще одной «версией пересмотра истории, которая приняла форму дезинформации». Она напомнила, что такой подход уже имел место в российских методичках.

Однако, по словам представительницы Белого дома, сейчас все знают – и журналисты по всему миру, и обычные люди в Европе и Америке, – какой «фабрикой дезинформации» являются Путин и Кремль.

Как сообщали Власти, в российской Москве 9 мая прошел парад на Красной площади в честь Дня победы, в начале которого выступил президент РФ Владимир Путин.

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