У Путина нет выхода из войны в Украине, это беспокоит, – Байден

Президент США Джо Байден заявил, что обеспокоен тем, что у президента России Владимира Путина нет выхода из войны в Украине.

Байден обеспокоен тем, что Путин загнал сам себя в угол



Об этом сообщило Reuters со ссылкой на выступление главы Белого дома на политическом сборе средств в пригороде Вашингтона.

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Байден сказал, что Путин очень расчетливый человек, и проблема, которая его беспокоит сейчас, заключается в том, что у российского лидера «сейчас нет выхода, и я пытаюсь понять, что нам с этим делать».

Также отмечено, что Путин ошибочно полагал, что вторжение в Украину разрушит НАТО и разрушит Европейский Союз. Но вместо этого Соединенные Штаты и многие европейские страны сплотились на стороне Украины.

Как сообщали Власти, в Белом доме заявили, что речь президента РФ Владимира Путина на параде Победы в Москве, в которой он обвинил Запад в развязывании войны в Украине, является ложью и абсурдом.