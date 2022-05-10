НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
07:18 10 Мая 2022 Просмотров 19   КомментариевКомментарии

У Путина нет выхода из войны в Украине, это беспокоит, – Байден

Президент США Джо Байден заявил, что обеспокоен тем, что у президента России Владимира Путина нет выхода из войны в Украине.

Байден обеспокоен тем, что Путин загнал сам себя в угол

Об этом сообщило Reuters со ссылкой на выступление главы Белого дома на политическом сборе средств в пригороде Вашингтона.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Байден сказал, что Путин очень расчетливый человек, и проблема, которая его беспокоит сейчас, заключается в том, что у российского лидера «сейчас нет выхода, и я пытаюсь понять, что нам с этим делать».

Также отмечено, что Путин ошибочно полагал, что вторжение в Украину разрушит НАТО и разрушит Европейский Союз. Но вместо этого Соединенные Штаты и многие европейские страны сплотились на стороне Украины.

Как сообщали Власти, в Белом доме заявили, что речь президента РФ Владимира Путина на параде Победы в Москве, в которой он обвинил Запад в развязывании войны в Украине, является ложью и абсурдом.

Loading...

Новости по теме

ТОР
10.05.2022 07:08
В Белом доме назвали речь Путина на параде абсурдом
ТОР
10.05.2022 06:38
Россияне обстреляли Сумщину
ТОР
10.05.2022 06:30
Россия нанесла ракетный удар по Одессе: есть жертвы и разрушения
blog comments powered by Disqus
Первым подбили танк: история о попытке россиян форсировать Северский Донец. Фото

07:43 Украина

От артиллерийского обстрела погиб экс-нардеп Давид Жвания

23:50 Украина

В Берлине сторонники русского мира избили Наталью Мосейчук и украинских журналистов: полиция бездействовала

19:52 Мир

Россияне впервые с начала войны обстреляли Донбасс устаревшими советскими ракетами Х-22

14:20 Мир

В Польше напали на посла РФ: облили красной краской. Видео

13:12 Мир

Под Херсоном возле Чернобаевки гремят взрывы. Видео

12:11 Украина

В окружении Путина подтвердили у него смертельную форму рака: Грозев раскрыл подробности

11:38 Мир

В Москве проходит парад на Красной площади: что сказал Путин

10:26 Мир

В море массово вышли российские корабли с крылатыми ракетами: вероятность удара высокая

08:00 Украина

Миллиардер и бывший топ-менеджера «Лукойла» Субботин умер в доме шаманов в Мытищах

23:59 Мир

ВСУ могут через несколько дней дойти до Белгородской области РФ, – ISW

12:55 Украина