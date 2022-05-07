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Главная » Мир » Экономика
07:27 10 Мая 2022 Просмотров 14   КомментариевКомментарии

Президент Еврокомиссии почти додавила Венгрию по нефтяному эмбарго России

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о «прогрессе» в переговорах с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном относительно нефтяного эмбарго России.

Урсула фон дер Ляйен лично надавила на Орбана

О переговорах политик написала в Twitter.

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«Сегодняшняя вечерняя дискуссия с премьер-министром Виктором Орбаном была полезной для прояснения вопросов, связанных с санкциями и энергетической безопасностью. Мы достигли прогресса, но нужна дальнейшая работа», — написала Ляйен.

Также она добавила, что необходима дальнейшая работа, поэтому намерена созвать венчурную консультацию с региональными игроками, чтобы усилить региональное сотрудничество «по нефтяной инфраструктуре».

Как сообщали Власти, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен едет в Будапешт, где встретится с премьер-министром страны Виктором Орбаном по поводу нефтяного эмбарго против России в шестом пакете санкций ЕС.

Тэги: Урсула фон дер Ляйен, эмбарго на нефть
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