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07:43 10 Мая 2022 Просмотров 10   КомментариевКомментарии

Первым подбили танк: история о попытке россиян форсировать Северский Донец. Фото

Уже несколько дней российские войска пытаются форсировать реку Северский донец для для развития наступления на Северск и Лисичанск, но пока безуспешно.

После первого танка было уничтожено немало другой техники и живой силы войск РФ

Об одной из попыток фосирования рассказало специализированное издание InformNapalm.

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“Первым был подбит танк. Экипаж ранен, пытался вернуться вплавь, но скорее всего утонул. Затем уничтожен танк или БМП, который только начал заезжать на понтон. Получил попадание, съехал с понтона и перевернулся на бок. Экипаж утонул, труп одного из членов экипажа плавает рядом”, – написали журналисты.

Следующим был уничтожен буксирно-моторный катер БМК-МТ. Остальная техника начала разворачиваться и отступать от переправы. По ней начала работать украинская артиллерия.

“Через какое-то время рашисты попытались оттащить первый подбитый танк, но потеряли БРЭМ-1. Рядом лег снаряд и одна из секций понтонного моста, получив пробоину под весом БРЭМ-1 вместе с ним ушла под воду”, – сказано в материале.

Понтон ушел под воду

Понтон ушел под воду

Первым уничтожили танк

Первым уничтожили танк

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