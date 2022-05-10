Скандал на российском ТВ: на концерте 9 мая вместо фото фронтовиков показали американских убийц
Во время праздничного концерта в честь Дня Победы на российском Первом канале среди снимков фронтовиков показали фото Бонни и Клайда – известных американских убийц и грабителей.
На это обратили внимание многие пользователи социальных сетей.
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Снимок появился в кадре во время песни в исполнении певицы Зары «Милый, если бы не было войны».
За спиной певицы стояла массовка с фотографиями «дедов» в роли участников акции «Бессмертный полк», а на большом экране на заднем плане появлялись старые фотографии, в частности изображение обнимающихся молодых людей – знаменитых американских преступников Бонни и Клайда.
По идее, снимки показывали семейные пары, разлученные войной.
Фото Бонни и Клайда было снято в 1933 году за год до их смерти.
Бонни Паркер и Клайд Бэрроу были убиты техасскими рейнджерами 23 мая 1934 года.